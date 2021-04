Hazelight svela le prime informazioni sul loro prossimo progetto

Hazelight Studios è sicuramente uno dei team più talentuosi ad offrire delle esperienze cooperative in due giocatori, come abbiamo visto in A Way Out e It Takes Two, dove quest’ultimo sta riscuotendo un grande successo tra i giocatori. Però, nel corso della giornata odierna, sono stati svelati i primissimi dettagli sul prossimo progetto dell’azienda, in cui ci sarebbero delle premesse piuttosto interessanti.

Intervistato direttamente dai microfoni di Push Square, Joses Fares, Game Director, ha rivelato che sarà ancora meglio di It Takes Two: