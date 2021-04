Brawlhalla: arriva la nuova leggenda, Reno

Oggi 14 aprile arriva una nuova leggenda ad ampliare il roster di Brawlhalla. Si tratta di Reno, il cacciatore di taglie.

Come scritto nel comunicato ufficiale del gioco:

Una nuova leggenda è pronta a duellare nelle Grandi Sale del Valhalla! Reno, il Cacciatore di taglie, entra nell’arena con il suo fidato Vespian Six Shooter Blasters e il compagno Orb di nome Orbot. Reno arriva anche con tre nuove skin acquistabili a Mallhalla.

Questo aggiornamento introduce anche una nuovissima mappa Free-for-All per celebrare il Pass battaglia invernale di Jötunn. La nuova stagione classificata (la numero 20) inizierà la prossima settimana, il 21 aprile. Inoltre, è stata aggiornata la Brawl of the Week per includere Brawldown, apportato un paio di correzioni di bug e altro ancora.

Questa la scheda del nuovo personaggio in Brawlhalla:

Reno – “Il cacciatore di taglie”

– “Il cacciatore di taglie” Armi : Blasters, Orb

: Blasters, Orb Statistiche: 4 Forza, 7 Destrezza, 6 Difesa, 5 Velocità

“Quattro braccia, occhi composti e l’assoluta mancanza di paura rendono i chitinoidi pistoleri naturali, ma Reno ha aggiunto una dose di genio che lo ha reso il più grande inseguitore da questa parte della cintura di asteroidi Pecosid.”

Reno arriva con tre skin:

Desperado Reno – “Il forte braccio della legge ha molte più armi di quante ricordiamo.”

Widowmaker Reno – “Non lo vedrai mai, ma sentirai il suo morso.”

Ferrymoth Reno – “Non guardare la luce.”

Qui sotto potete vedere il trailer animato pubblicato per l’occasione.

In uno dei precedenti aggiornamenti era stato reso disponibile il crossover con Kung-Fu Panda.