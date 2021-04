Tasomachi Behind the Twilight: trailer per il lancio odierno

Da oggi 14 aprile è disponibile su PC (via Steam e Gog), Tasomachi Behind the Twilight, action-adventure sviluppato da parte di Orbital Express e pubblicato da Playism (Bright Memory, tra gli altri).

Il titolo in questione è un action-adventure in 3D in cui esplorare una città misteriosa in un mondo fantasy dell’Estremo Oriente. Si gioca nei panni di Yukumo, una giovane ragazza che attraversa il mondo con il suo amato dirigibile, mentre esplora questa città deserta alla ricerca delle “Fonti della Terra” nascoste, per riparare la sua nave e partire per la prossima avventura.

Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

Queste le caratteristiche attraverso la pagina Steam di Tasomachi Behind the Twilight:

La città

Passeggia ed esplora questa misteriosa e bellissima città. Con il passare del tempo, le sottili differenze nella città tra notte e giorno diventano ipnotizzanti. La tribù Nezu, gli unici abitanti rimasti della città, potrebbe fornire alcuni suggerimenti utili sulle Fonti della Terra.

Santuari

Metti alla prova le tue abilità nei “Santuari”, simili a stage atletici situati ai margini della città.

Il tuo dirigibile

Salta sul fidato dirigibile di Yukumo per esplorare moli, valli e laghi. Raccogli le Fonti della Terra per espandere ulteriormente la portata della tua avventura.

Cambiamenti di abbigliamento e altri extra

Raccogli soldi in giro per la città per cambiare abiti e decorare la tua stanza. Prova a completare l’intera collezione.