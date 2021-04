Resident Evil Village: per aumentare le statistiche di base bisognerà cacciare

Molte informazioni sono arrivate in queste ore per quanto riguarda l’ultima iterazione di uno dei franchise nipponici più famosi di sempre. Parliamo di Resident Evil Village, il quale ha subìto una totale copertura da Game Informer. Dopo le news di stamane su storia, nemici ed enigmi, ecco che altri numerosi dettagli arrivano sul gameplay.

Alcuni elementi di quest’ultimo faranno il loro debutto sulla serie per la prima volta e tra questi vi è sicuramente quello più interessante (per quanto possa forse essere di un’interesse a doppio taglio), la caccia agli animali. Ciò, a detta delle informazioni pubblicate dalla rivista, sarà utile ad aumentare le statistiche di base del protagonista.

Più nel dettaglio, dopo aver cacciato per carne o uova, potremo portare l’occorrente a Duke, il mercante all’interno del villaggio, per fargli preparare piatti per incrementare forza, salute, velocità di movimento e altro ancora. Intanto, Duke sarà colui che migliorerà le nostre armi durante l’avventura.

GamesVillage vi ricorda che Resident Evil Village sarà disponibile per il 7 maggio su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC e Stadia. Rimanete con noi per saperne di più sul nuovo showcase di questi giorni!