Cyberpunk 2077: pubblicato l’hotfix 1.21 su console e PC

Non molto tempo fa è stata pubblicata la tanto attesa patch 1.2 per la produzione RPG dello studio polacco CD Projekt RED, Cyberpunk 2077. Arrivata per sistemare (come ha fatto) un corposo numero di problemi, ne ha comunque creati di nuovi. Gli sviluppatori si sono quindi subito mossi per aggiustare il tiro.

Infatti, proprio in queste ore, il team ha prontamente pubblicato la versione 1.21, la quale contiene l’hotfix che dovrebbe andare a risolvere alcuni dei problemi della precedente patch. Più nle dettaglio, la nuova versione dovrebbe risultare più stabile, sia dal punto di vista del framerate che da quello dei crash.

Qualora voleste controllare le patch notes, potrete farlo direttamente a questo link, mentre vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è attualmente disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Sono previste le versioni next-gen, ora funzionante solo in retrocompatibilità.