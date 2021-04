Warhammer Vermintide 2: il prossimo update gratuito inserirà elementi rogue-lite

Fatshark, sviluppatore dell’FPS cooperativo ambientato nell’affascinante mondo fantasy di Warhammer, Warhammer Vermintide 2, ha dichiarato che il prossimo update gratuito inserirà, per la gioia di tutti i giocatori, una modalità rogue-lite all’interno della produzione.

Il nuovo aggiornamento, il quale arriverà sotto il nome di Chaos Wastes, è mirato all’estensione del lato end-game del gioco, introducendo, inoltre, ben 15 nuove location. La parte più bella è che, ogniqualvolta approderemo in una di queste location, esse saranno sempre diverse dalla precedente volta in cui vi abbiamo messo piede, contenendo diverse sfide ogni volta.

Toccherà ai giocatori conoscere per bene le classi e tutte le varie build più funzionali, il tutto fatto appositamente per compiere il viaggio attraverso la Città dell’Eternità. Qua sotto trovate il trailer appositamente pubblicato per l’annuncio, mentre vi ricordiamo che Warhammer Vermintide 2 è attualmente disponibile solo su PC, ma sono attese le versioni console in futuro. Intanto, si attendono anche nuovi titoli a tema Warhammer, come potete vedere qui.