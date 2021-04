Sumire: annunciata la data d’uscita per Switch e PC

Dai creatori di Nimbus e Ballistic Craft arriva l’annuncio ufficiale della data d’uscita del gioco d’avventura di forte stampo narrativo Sumire. La produzione supporterà le lingue inglese e giapponese e sarà disponibile sia su PC tramite Steam che Nintendo Switch.

L’opera ci metterà nei panni dell’omonima ragazza che viaggerà per un villaggio giapponese, per poi imbattersi in uno spirito che le promette di poter esaudire un suo desiderio prima della fine della giornata, in cambio però di qualche favore.

La produzione indie vedrà la luce il 27 maggio in contemporanea mondiale sulle due piattaforme sopra descritte. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale del team, mentre qua sotto potete trovare la descrizione del titolo, seguita da un trailer ufficiale. A proposito di produzione indie, venite a scoprire cosa è stato mostrato all’evento Nintendo Indie World!