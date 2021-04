Indie World: ecco quanto mostrato al nuovo showcase

Eccoci qui, come già anticipato nella giornata di ieri, ancora una volta con l’appuntamento targato Nintendo, Indie World, l’evento mirato a dar visibilità ai tantissimi e talentuosi studi indipendenti in giro per il mondo, i quali stanno attualmente sviluppando le loro opere per la console nipponica Nintendo Switch. Vediamo subito cosa ci hanno proposto i numerosi team presentati oggi.

L’interessante produzione d’avventura/narrativa procedurale Road 96, prensentata lo scorso anno si è presentata con un nuovo trailer, annunciando così l’arrivo sulla piattaforma nipponica. Purtroppo è ancora sconosciuta una data d’uscita per il titolo, il quale arriverà durante il 2021.

Un nuovo trailer annuncia che l’adventure game dall’intricata trama, Last Stop, da parte di Annapurna arriverà per Nintendo Switch in una data ancora non precisata del mese di luglio 2021. A seguire, abbiamo un breve trailer per un intensa avventura narrativa avvolta dal mistero, Hindsight, sempre da parte dello stesso publisher il quale arriverà nel corso dell’anno.

Interessante la produzione The Longing, la quale ci mette nei panni di un solitario servo situato sottoterra costretto ad aspettare ben 400 giorni di tempo reale. A detta dell’autore, l’interessamento del giocatore partirà dal come usare il tempo come un meccanismo di creazione. La produzione sarà disponibile all’acquisto in giornata, così come There is No Game Wrong Dimension, il quale uscirà anch’esso oggi stesso.

Le Tartarughe Ninja tornano alla grande in questa produzione indie per Nintendo Switch. Il titolo si presenta come un picchiaduro a scorrimento vecchia scuola, giocabile ovviamente fino a 4 giocatori. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge sarà disponibile entro quest’anno.

Cris Tales è un JRPG ambientato in un mondo fantasy affascinante che promette di portare i giocatori in un’avventura indimenticabile. Sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 20 luglio.

L’action platformer Aztech Forgotten Gods ci porterà invece tra le divinità azteche, in quel del Messico odierno. L’aspetto accattivante del titolo, assieme ad un’azione frenetica di tutto rispetto, promette di portare i giocatori alla scoperta delle affascinanti divinità azteche a partire da questo autunno.

L’evento si chiude con l’annuncio del sequel di Oxenfree. Oxenfree Lost Signals è il nuovo puzzle-adventure e thriller game in arrivo su Nintendo Switch nel corso del 2021. Potete trovare l’intera diretta qui in calce, pubblicata dal canale ufficiale di YouTube, mentre noi ci auguriamo di ritrovarvi al prossimo Indie World!