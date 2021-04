Rainbow Six Siege: arriva un pack a tema Rick and Morty

Ubisoft e Adult Swim hanno annunciato oggi la loro collaborazione per due nuovi pack cosmetici dedicati a Rick and Morty: Sledge Gromflomita e Smoke Cetriolo Rick, e tratti dalla caustica serie animata di Justin Rolland e Dan Harmon. I due pacchetti saranno disponibili a partire da domani su Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

Il pack Sledge Gromflomita comprende tutto ciò di cui avete bisogno per sopravvivere alle brecce e difendere le galassie. Il pack include l’uniforme Gromflomita con tanto di copricapo, la skin accessori Difesa della Federazione, la skin armi per l’M590A1 di Sledge e il ciondolo Rick Squadra Seal.

Indossate il famigerato equipaggiamento che ha aiutato Rick a sopravvivere nelle fogne senza aver bisogno di uno psichiatra: il pack Cetriolo Rick di Smoke comprende il Costume da Topo per Cetriolo Rick con il copricapo, la skin Pistola Spara-Portali, la skin dell’arma e il ciondolo Cetriolo Rick.

Disponibili a partire dal 15 aprile 2021, ognuno dei due pack costerà 2160 Crediti di R6. Si tratta dei primi pack di un progetto davvero a lungo termine: Tom Clancy’s Rainbow Six Siege infatti continuerà a introdurre nuovi pack esclusivi per tutto il corso dell’Anno 6. Di recente inoltre il titolo di casa Ubisoft ha vissuto l’evento Rainbow is Magic, che ha colorato l’FPS coi colori dell’arcobaleno e che si è concluso lo scorso 5 aprile.

Rainbow Six Siege è attualmente disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC (via Steam), incluso Ubisoft+, il servizio di abbonamento del gigante francese del videogioco.