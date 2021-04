Cris Tales: il titolo in arrivo il prossimo 20 luglio

Modus Games ha condiviso un nuovo trailer (che potete godervi in calce alla notizia) di Cris Tales, l’action RPG basato sui viaggi nel tempo sviluppato dagli studi colombiani Syck e Dreams Uncorporated, e finalmente è stata svelata la data d’uscita del gioco, che arriverà il prossimo 20 luglio 2021!

Il titolo sarà incentrato su Crisbell, una ragazza orfana che vive nell’orfanotrofio di Narim, che entrerà in possesso dei poteri di un Mago del Tempo, diventando capace di vedere il passato, il presente e il futuro nello stesso momento. Grazie a questo potere, e a tanti coloratissimi alleati (presentati in un precedente trailer), dovrà utilizzare questo potere per salvare il mondo dalle mire della crudele Imperatrice.

Oltre a consentirle di muoversi attraverso le varie epoche storiche, i poteri di Crisbell possono essere utilizzati anche in combattimento, garantendo il successo di ogni impresa. Per esempio, la ragazza sarà in grado di ringiovanire i suoi nemici, rendendoli più facili da sconfiggere.

Il gioco è stato sviluppato con una grafica in 2D e disegni fatti a mano, che continuano a presentarsi benissimo anche in questo nuovo trailer condiviso da Modus Games.

Insomma prepariamoci ad accogliere questo attesissimo action RPG che arriverà in estate su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC (via Steam), Nintendo Switch e Google Stadia. Il titolo costerà 39.99 € al lancio, ma una demo è già disponibile gratuitamente, per provare la magia del mondo di Cris Tales.