The Seven Deadly Sins: ecco il trailer per il season finale!

La quinta stagione dell’anime di The Seven Deadly Sins sta per raggiungere la sua conclusione in Giappone, e per festeggiare l’arrivo dell’ultimo episodio della serie, il profilo Twitter ufficiale dell’anime ha voluto rilasciare un trailer celebrativo per il season finale, che potete vedere in fondo alla notizia.

Nonostante la nuova stagione dell’anime ispirato all’opera di Nakaba Suzuki sia quasi terminata in Giappone, i fan occidentali delle avventure di Meliodas e dei suoi straordinari compagni dovranno aspettare ancora un po’ per vedere le loro imprese: la serie infatti sbarcherà su Netflix nel resto del mondo durante questo 2021.

E quando la quinta stagione sarà terminata, non disperate: ci saranno ancora avventure da vivere ed esplorare in compagnia dei Sette Peccati Capitali: sempre durante l’anno infatti vedrà la luce il film The Seven Deadly Sins Cursed by the Light, annunciato lo scorso gennaio e pronto ad arrivare nel corso dell’anno insieme a un nuovo capitolo del manga originale.

In quest’ultima stagione della serie di Nakaba Suzuki dovremo prepararci alla lotta definitiva tra i Sette Peccati Capitali e le forze demoniache: dopo che Estarossa ha inglobato tre Comandamenti nel suo corpo, impazzendo, il demone ha rapito Elizabeth e sembra volerla portare in un qualche luogo sconosciuto. Nel frattempo Ban è ancora alla ricerca della vera personalità di Meliodas, per poter salvare l’amato capitano, che sta cercando di diventare il Re dei Demoni solo per salvare Elizabeth dalla sua maledizione.

