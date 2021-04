L’attacco dei giganti: la ristampa conterrà nuove pagine!

Il manga de L’attacco dei giganti si è concluso recentemente, con il capitolo 139 dell’opera pubblicato sul numero di maggio di Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha. Dopo più di undici anni si chiude così la seializzazione dell’opera di Hajime Isayama, una di quelle di maggior successo del recente passato.

Il numero della rivista che conteneva l’ultimo capitolo è andato sold out in tutto il paese in pochi giorni, e per questo Kodansha ha iniziato a pensare a una ristampa di quello che è stato, a tutti gli effetti, uno dei finali più attesi della storia manga. E sembra che si tratterà di una ristampa con qualche interessante sorpresa.

Se non subito infatti, almeno con l’uscita del 34esimo e ultimo volume del manga, il prossimo giugno 2021, saranno comprese all’interno del capitolo 139 alcune nuove pagine, che conterranno materiale inedito scritto e disegnato dal maestro Isayama. Una notizia intrigante, dal momento che potrebbe aggiungere qualcosa a livello di trama, o di approfondimento dei personaggi.

Con L’attacco dei giganti si conclude un’altra grande serie del manga moderno, dopo The Promised Neverland e Demon Slayer. Ma non tutto è perduto per i fan delle avventure di Eren Jaeger e del Corpo di Ricerca. La seconda parte della quarta stagione, curata dallo studio d’animazione MAPPA, arriverà durante il prossimo inverno 2022, regalandoci il finale della saga di Isayama in tutta la sua terrificante bellezza.

Allora, siete pronti a scoprire quali novità abbiamo in serbo il maestro e Kodansha per queste nuove pagine aggiuntive del capitolo 139?