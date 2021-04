Mobile Suit Gundam: Tomino sfida Demon Slayer ed Evangelion

Il 2021 si propone di essere un anno di rinascita per il franchise di Mobile Suit Gundam, la monumentale e iconica opera mecha creata negli anni ’70 da Yoshiyuki Tomino e prodotta dal potentissimo studio Sunrise. Si stanno susseguendo infatti gli annunci relativi ad adattamenti, siano essi anime o live-action, dell’opera, che arriveranno nel corso di quest’anno.

Il 7 maggio infatti arriverà il primo film della trilogia Mobile Suit Gundam Hataway’s Flash, mentre è stato annunciato soltanto ieri che il film conclusivo della serie di Reconguista in G arriverà il 22 luglio. Anche Netflix ha grandi progetti riguardo alla serie, con il suo live-action ispirato alla serie che è stato recentemente annunciato.

In occasione di una recente intervista, subito diventata virale sui social, alla luce dei tanti annunci di questi giorni, Yoshiyuki Tomino ha lanciato il guanto di sfida ai suoi principali concorrenti: Demon Slayer e Neon Genesis Evangelion. Nello specifico, Tomino ha apertamente dichiarato di voler “distruggere” i film dei suoi concorrenti.

Tomino è uno dei pionieri e dei pilastri dell’industria anime, ed è stato tra i primi a raggiungere una fama mondiale grazie alle sue creazioni. Ora che l’industria ha iniziato a raggiungere un successo sempre maggiore anche in giro per il mondo, e che i film anime hanno iniziato a diventare delle hit assolute, Tomino sa di poter ancora dire la sua anche di fronte a film campioni di incassi come Demon Slayer Mugen Train, che è diventato il fim più remunerativo della storia giapponese e che si avvicina al traguardo dei 40 miliardi di yen, o Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, l’ultima fatica di Hideaki Anno che ha incassato 7 miliardi di yen in un mese.

Recentemente Tomino aveva fatto i suoi complimenti a Demon Slayer e a Koyoharu Gotoge per i fantastici risultati raggiunti al botteghino, ma aveva anche confessato di aver provato una certa invidia nei confronti dei colleghi, per via del team che erano riusciti a riunire per realizzare il film. Questo sentimento deve aver generato in Yoshiyuki Tomino un forte senso di rivalsa, sfociato in queste dichiarazioni.

Manca meno di un mese all’uscita di Mobile Suit Gundam Hataway’s Flash, quando potremo finalmente vedere se Tomino terrà fede alla sua promessa e sarà in grado di distruggere i suoi concorrenti. Prepariamoci allo spettacolo.