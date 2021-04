Assassin’s Creed Valhalla: rinviata l’espansione Wrath of the Druids

Proprio qualche giorno fa vi avevamo proposto delle nuove informazioni legate alla sua prima grande espansione di Assassin’s Creed Valhalla, ovvero Wrath of the Druids. L’add-on era atteso per il 29 aprile su console e PC (e ovviamente Google Stadia), ma Ubisoft ha annunciato tramite Twitter di aver rinviato l’espansione al mese successivo, ovvero al 13 maggio 2021.

A quanto pare, il motivo legato a questo posticipo risiede nel fatto che il team di sviluppo ha deciso di dedicare del tempo maggiore alla realizzazione e alla rifinitura dell’espansione di Assassin’s Creed Valhalla, in modo tale da consegnare nelle mani dei giocatori un’esperienza di gioco di qualità superiore. Inoltre, Ubisoft sta lavorando su di un articolo che proporrà trasparenza e approfondimenti sul processo di sviluppo in corso. Dunque, dovrete pazientare un po’ prima di poter giocare Wrath of the Druids.

To deliver a more refined experience, we’re sharing that:

⛰️Wrath of the Druids will now release on May 13

📝We’re working on an article to provide transparency and share insights on our dev process

Thanks for your patience. Keep an eye on our social channels for future news! pic.twitter.com/aQUPR8cWNV

— Assassin's Creed (@assassinscreed) April 14, 2021