The House of the Dead Remake: annunciato per Nintendo Switch

Presentazioni come il Nintendo Indie World Showcase sono pieni di chicche nascoste, come nel caso del ritorno di un classico come The House of the Dead Remake, il cui ritorno/arrivo su Nintendo Switch è stato annunciato con un trailer (che potete trovare in calce all’articolo). Su gentile concessione della licenza da parte di SEGA, creatore originario del gioco sparatutto in questione, il remake è stato realizzato dal developer MegaPixel Studio e dal publisher Forever Entertainment.

Il filmato pubblicato certamente pone in primo piano la grafica migliorata, ma evidenzia anche come l’aspetto dei ben noti nemici zombie sia rimasto pressoché lo stesso a cui sono abituati i giocatori appassionati del franchise. Infatti, il gioco di SEGA uscì originariamente nelle sale giochi del 1996 come titolo arcade, per poi essere portato su SEGA Saturn: dovevamo aggirarci in un’antica villa piena di zombie e altri pericoli ultraterreni (o quasi), sparando ai vari nemici che apparivano di fronte a noi. Nel 2019, poi, era arrivata la notizia da parte di Forever Entertainment che si stava lavorando al remake del gioco, così come a quello del suo sequel.

Infine, è stato annunciato il rilascio di The House of the Dead Remake su Nintendo Switch, tuttavia a data ancora da destinarsi. Vi terremo aggiornati su ulteriori novità!