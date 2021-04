Apex Legends: superati i 100 milioni di giocatori

Dal suo lancio avvenuto all’inizio del 2019, Apex Legends, lo sparatutto battle royale di Respawn Entertainment, ha continuato ad ampliare progressivamente la sua popolarità, fino a superare la quota dei 100 milioni di giocatori.

Tramite la pagina Twitter ufficiale del gioco, infatti, è stato annunciato il superamento di questa soglia importante. Certo, ad arrivare ad una cifra del genere avrà contribuito anche il fatto che si tratta pur sempre di un titolo free-to-play, cosa che a prescindere costituisce un invitante richiamo per molti giocatori. Ma ad ogni modo, molti di questi che si erano originariamente avvicinati a questo sparatutto col semplice scopo di dare un’occhiata all’ennesimo gioco gratuito, una volta provato ne sono rimasti appassionati, soprattutto grazie al continuo supporto di Respawn Entertainment, che non manca mai di introdurre nuovi eventi e modalità per mantenere vivo l’interesse dei suoi giocatori.

Che dire, ancora complimenti al team per questo importante traguardo! Vi ricordiamo che Apex Legends è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.