Genshin Impact: rivelata la data del live streaming per la versione 1.5

La popolarità di Genshin Impact è aumentata enormemente negli ultimi mesi e il gioco non mostra segni di rallentamento in questo periodo. La miHoYo ha finalmente annunciato ufficialmente che il live streaming di Genshin Impact 1.5 Sneak Peek avrà luogo il 16 aprile. Inoltre il lancio della versione 1.5 è previsto per il 27 aprile ET / 28 aprile GMT.

Il live speciale di Genshin Impact riguardante la versione 1.5 sarà trasmesso prima nella versione cinese, sulla pagina ufficiale di miHoYo su Bilibili il 16 aprile, ai seguenti fusi orari 8 AM ET / 5 AM PT / 13:00 GMT. il Twitter ufficiale giapponese di Genshin Impact ha annunciato che pubblicherà in diretta i dettagli dello stream cinese. La versione inglese del live streaming Genshin Impact 1.5 verrà trasmessa nei seguenti fusi orari alle 12:00 ET / 9 AM PT / 17:00 GMT sul canale YouTube ufficiale. È interessante notare che la grafica per il live streaming presenta il personaggio di Eula, di cui si è parlato molto recentemente nei vari rumor insieme a Yanfei. Anche la replica del banner di Zhongli sarà sicuramente oggetto dello streaming e forse verrà ufficializzata, insieme ad altri eventi.

Inoltre miHoYo ha annunciato sul loro sito ufficiale che le iscrizioni alla closed beta 1.6 sono aperte: le iscrizioni alla beta sono aperte nel periodo tra l’8 e il 25 aprile. La data di inizio della closed beta non è stata ancora rivelata. Come con il precedente beta test, anche questo comporterà un accordo di non divulgazione che i giocatori dovranno firmare per partecipare al beta test. Firmando l’accordo i giocatori non saranno in grado di condividere pubblicamente alcuna informazione della closed beta 1.6 e, se lo fanno, potrebbero affrontare azioni legali

Genshin Impact è disponibile su PS4, PC e mobile. Una versione per PS5 arriverà questa primavera, mentre su Nintendo Switch è ancora in fase di sviluppo Continuate a seguirci per maggiori informazioni.