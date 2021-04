GetsuFumaDen Undying Moon: dal 13 maggio in early access su Steam

Con sorpresa di tutti, Konami ha annunciato il sequel di GetsuFumaDen, un classico del 1987: GetsuFumaDen Undying Moon. Il gioco hack-and-slash roguelike arriverà su Steam in Early Access il 13 maggio, mentre la versione completa che verrà lanciata per PC e Nintendo Switch nel 2022.

GetsuFumaDen Undying Moon combina un’intensa azione hack-and-slash roguelike con uno straordinario mondo fantasy oscuro, portato in vita attraverso il tratto della tradizionale arte giapponese. In qualità di leader eletti e guardiani della terra dei vivi, noi giocatori dobbiamo brandire un arsenale e vari poteri ultraterreni del clan Getsu mentre scendiamo nelle profondità dell’Inferno per sradicare la fonte del cataclisma. Il ritmo e il tempismo fanno parte del combattimento dinamico, dove potranno essere utilizzate armi come lance, katane e ombrelli da battaglia disponibili insieme a mosse speciali. Se moriamo, il layout dell’inferno cambia, offrendo in tal modo nuove sfide.

Ma non è tutto. Avremo la possibilità, infatti, di personalizzare le nostre armi, sbloccando nuove abilità e potenziamenti per rendere più facili le nostre future run. Potremo anche raccogliere e collezionare anime durante ogni discesa per ottenere potenziamenti in tempo reale. Oltre al gameplay trailer, Konami ha pubblicato altri due filmati (che potete trovare in calce all’articolo) dedicati a questo aspetto, permettendoci così di gettare uno sguardo anche al secondo personaggio giocabile. Infine, per rimanere in tema di annunci, date un’occhiata agli ultimi giochi mostrati all’ Indie World!