Sky Children of the Light: annunciato per Nintendo Switch

Come avrete potuto vedere ieri durante l’ultimo Indie World, thatgamecompany ha annunciato con un trailer (che potete trovare in calce all’articolo) il lancio su Nintendo Switch del suo pluripremiato e acclamato gioco mobile Sky Children of the Light. Già disponibile sia per iOS che per Android, il gioco sarà portato questa primavera anche sulla console ibrida di Nintendo, consentendo a nuovi fan di apprezzare il particolare gameplay e la positiva community che caratterizza il DNA stesso di Sky Children of the Light.

Come riporta la pagina ufficiale di Nintendo, i pluripremiati creatori di Journey (dichiarato Game of the Year del 2013) e dell’acclamato Flower hanno dato vita ad un’avventura sociale rivoluzionaria che è destinata a scaldare i cuori di noi giocatori. Ci ritroveremo, infatti, nell’incantevole mondo di Sky, un regno meravigliosamente animato che aspetta solo di essere esplorato da noi e dai nostri cari: arriviamo lì come i Figli della Luce, che diffondono la speranza attraverso il regno desolato per riportare le Stelle cadute alle loro costellazioni.

Nel regno di Sky ci attendono un bel po’ di attività:

Volare ed esplorare 7 regni onirici per scoprirne il mistero.

La possibilità di incontrare e socializzare con giocatori provenienti da tutto il mondo.

Personalizzare i personaggi.

Avventurarsi insieme agli altri nei regni più oscuri, salvare gli spiriti e scoprire antichi tesori.

Regalare candele di luce per condividere con tutti il nostro apprezzamento e far crescere le amicizie.

insieme agli altri giocatori, in un’esperienza musicale unica. Partecipare a eventi stagionali e poter contare su future espansioni dei regni.

Sky Children of the Light è già disponibile su App Store e Google Play, mentre l’arrivo su Nintendo Switch è attualmente fissato per la primavera 2021, a data ancora da destinarsi.