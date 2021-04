The King Of Fighters XV: l’ultimo trailer presenta una nuova Shermie

The King Of Fighters XV, titolo di SNK, si è mostrato nel suo primo vero teaser trailer mozzafiato a gennaio, mostrando tutta la bellezza dei suoi combattimenti in 4k next-gen fin dal primo istante. Dopo la pausa in seguito all’annuncio di Chizuru durante il podcast Fighting Game Publishers Roundtable, gli annunci settimanali sono ripresi con la rivelazione di Andy Bogard. Il direttore creativo Eisuke Ogura, ha precisato che il titolo è migliorato molto sia dal punto di vista tecnico per la realizzazione per i modelli dei personaggi, per poter rendere il gioco più entusiasmante.

SNK ha pubblicato un nuovo trailer di Shatter All Expectations, rivelando l’ennesima aggiunta al roster: questa settimana è Shermie, doppiato da Erina Seto. Insieme a Yashiro Nanakase e a Chris, la ragazza fa parte del team Heavenly Kings of Orochi. Rispetto all’ultima volta che ha fatto parte della serie, in The King of Fighters ’02 Ultimate Match, 19 anni fa, il personaggio ha subito un restyling del design. Lo stile di combattimento di Shermie, è molto differente dallo stile degli altri personaggi. Infatti la ragazza usa soprattutto tecniche di wrestling per combattere, mentre gli ultimi personaggi utilizzano principalmente tecniche di arti marziali. Nel trailer, Shermie utilizza soprattutto i calci e i calci alti per colpire il suo avversario, oltre a usare tecniche del wrestling come il backbreaker, sequenze di German Suplexes e varianti di Frankenstiener. La fine del trailer la vede parlare con qualcuno al cellulare, un omaggio alle sue apparizioni nei vecchi titoli della serie.

The King of Fighters XV è attualmente previsto per quest’anno, anche se una finestra di lancio e le piattaforme devono ancora essere annunciate. Finora, abbiamo ricevuto i trailer dei personaggi di Kyo Kusanagi , Iori Yagami , Chizuru Kagura, Joe Higashi, Andy Bogard, Terry Bogard, Yuri Sakazaki, Yashiro Nanakase, King e Mai Shiranui.