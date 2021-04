The Legend of Heroes Trails Of Cold Steel I e II: in arrivo per Switch in Giappone

La versione per Nintendo Switch di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel I verrà lanciata l’8 luglio in Giappone e in Asia, seguita dalla versione Switch di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II il 5 agosto, come annunciato dall’editore Clouded Leopard Entertainment e dallo sviluppatore Nihon Falcom. Ogni gioco supporterà l’audio giapponese con testo giapponese, coreano e cinese tradizionale. Di seguito una panoramica di ogni gioco, tramite Clouded Leopard Entertainment:

Informazioni su Trails of Cold Steel I

Trails of Cold Steel I è stato lanciato per la prima volta per PlayStation 3 e PS Vita nel settembre 2013 in Giappone, dicembre 2015 in Nord America e gennaio 2016 in Europa, seguito da PC nell’agosto 2017 in tutto il mondo e PlayStation 4 nel marzo 2018 in Giappone e marzo 2019 in Nord America ed Europa. Trails of Cold Steel I: Kai: -Thors Military Academy 1204, è il primo gioco della serie Trails of Cold Steel , che si svolge nell’Impero Ereboniano e si concentra sullo studente dell’Accademia Militare di Thors Rean Schwarzer, membro di Classe VII. Ambientato in un enorme stato militare situato nella parte occidentale del continente zemuriano, Trails of Cold Steel racconta la storia della ricerca di Rean del suo vero percorso nella vita.

Informazioni su Trails of Cold Steel II

Trails of Cold Steel II è stato lanciato per la prima volta per PlayStation 3 e PS Vita nel settembre 2014 in Giappone, settembre 2016 in Nord America e novembre 2016 in Europa, seguito da PC nel febbraio 2018 in tutto il mondo e PlayStation 4 nell’aprile 2018 in Giappone e giugno 2019 in Nord America ed Europa. Trails of Cold Steel II: Kai -The Erebonian Civil War, continua l’epica storia iniziata durante la guerra civile nell’Impero Ereboniano. Il protagonista, Rean, ricompone il team della Classe VII e insieme combattono per riportare la pace nella loro casa devastata dalla guerra.