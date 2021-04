Elyon: annunciata ufficialmente la closed beta

Kakao Games ha annunciato ufficialmente la closed beta del prossimo MMORPG coreano Elyon su PC. Ricordiamo inoltre che il titolo avrà il modello buy-to-play.

La beta sarà disponibile dal 6 al 10 maggio, disponibile solo in lingua inglese in Europa. Le iscrizioni sono attualmente attive e possono essere trovate sul sito web ufficiale, come anche ulteriori informazioni sui tempi e dettagli della beta. Ovviamente, i progressi eseguiti in beta verranno poi cancellato al rilascio del titolo.

Ricordiamo che Elyon è un MMORPG fantasy a tutti gli effetti ed è già disponibile in Corea del Sud con la conferma della localizzazione inglese. I giocatori avranno la possibilità di personalizzare le proprie abilita, creare un unico equipaggiamento e impegnarsi a combattere nelle arene per assicurarsi la vittoria.

Inoltre alle guerre tra clan e alla completa personalizzazione del personaggio, saranno disponibili al lancio numerosi dungeon pieni di meccaniche e segreti al loro interno, che ti aiuteranno a diventare più forte.