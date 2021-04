Swords of Legends Online: svelata una nuova classe

Swords of Legends Online è un MMORPG di massa che farà il suo debutto proprio quest’anno. Gameforge ha collaborato con gli sviluppatori per portare l’attesissimo gioco sia in America che in Europa.

Con le sue straordinarie immagini, il nuovo MMORPG attirerà sicuramente una grossa fetta di giocatori una volta che sarà disponibile. E passato un altro giorno, ed oltre ad annunciare il Berseker, è presente un altra apparizione di una nuova classe “Bard”.

Il principale ruolo di questa classe è di fare moltissimi danni a distanza utilizzando come sua arma principale l’arpa elementale. Oltre a numerosi danni, può ricoprire anche il ruolo di supporto per applicare buff agli alleati e debuff ai nemici.

Ricordiamo che Swords of Legends Online uscirà solo per PC su Steam e Epic Games Store quest’estate in occidente.