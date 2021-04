Angels of Death: in arrivo su PS4 e Xbox One

Angels of Death è un videogioco horror d’avventura sviluppato da Hoshikuz per PC e Mobile nel 2016, con protagonista una ragazza di 13 anni, Rachel. Ricordiamo che il titolo è stato prodotto da RPG Maker ed è stato prima pubblicato gratuitamente sul sito web ufficiale e poi su Steam in lingua giapponese.

Nel giorno odierno lo sviluppatore hanno annunciato il rilascio del titolo per Playstation 4 e Xbox One il 22 aprile di Angels of Death , per $ 14,99.

La caratteristica principale del titolo è quella di avere un storia molto convincente, con una storia complicata e divista in quattro capitoli. Inoltre, grazie al rilascio per le console, ci sarà un notevole cambiamento di stile grafico ed effetti 2D completamente migliorati.

Vi lasciamo ai trailer ufficiali sia per l’uscita per PS4 sia per Xbox One.

Playstation 4

Xbox One