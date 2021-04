Days Gone: annunciata la data d’uscita su PC

È da un po’ ormai che si sa dell’arrivo di una delle (ex) esclusive PlayStation 4 sulla piattaforma PC. Stiamo parlando di Days Gone di Bend Studio (team che poco tempo fa si è trovato coinvolto in una serie di fatti accaduti con Sony), il quale ha oggi ricevuto quest’oggi un nuovo trailer e, come da titolo, una data d’uscita attraverso il blog ufficiale di PlayStation.

Days Gone sta per arrivare su PC! Non vediamo l’ora che sempre più giocatori possano immergersi nell’epico viaggio di Deacon St. John, un tempo motociclista fuorilegge e ora randagio e cacciatore di taglie, impegnato a sopravvivere in un open world post-apocalittico in cui il pericolo aleggia ovunque. Esplora il vasto High Desert del Pacifico nord-occidentale sulla tua fidata moto da randagio. Oltrepassa ponti crollati, ispeziona veicoli abbandonati, evita trappole e trova l’uscita da tunnel bloccati. Trova scorte all’interno di edifici fatiscenti per creare svariati oggetti, poi barattali nei villaggi per prepararti al viaggio attraverso un’ambientazione infestata, in continuo cambiamento.

Siamo davvero felici di potervi mostrare un’anteprima di Days Gone su PC con il nostro trailer sulle funzionalità. Date un’occhiata a quali funzioni troverete su PC quando avvierete Days Gone per la prima volta.