The Caligula Effect 2: pubblicato il nuovo trailer ‘Introduction’

Vi avevamo lasciato con la notizia dell’ultimo stream di The Caligula Effect 2, il titolo sviluppato da Historia e pubblicato da FuRyu, il quale avrebbe svelato tante nuove informazioni sul gioco. Quest’oggi, il publisher ha pubblicato un nuovo trailer chiamato ‘Introduction’.

Il suddetto trailer introduce, per l’appunto, i giocatori nel mondo e nella storia di The Caligula Effect 2, che ricordiamo uscirà su PS4 e Nintendo Switch il 24 giugno in Giappone e arriverà soltanto in autunno in Nord America ed Europa. Potete visionare il trailer qui, mentre sotto trovate una breve descrizione del titolo.