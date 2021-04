The Seven Deadly Sins Cursed by the Light: ecco il nuovo trailer!

La quinta stagione di The Seven Deadly Sins sta per raggiungere la sua conclusione in Giappone, mentre in occidente Netflix deve ancora specificare quale sarà la data d’esordio della serie, ma nel frattempo il team dell’anime ispirato all’opera di Nakaba Suzuki è già al lavoro a pieno regime sul film che sarà l’immediato sequel della serie stessa.

The Seven Deadly Sins Cursed by the Light è previsto in arrivo per il 2 luglio 2021 in Giappone, e trasporterà i fan della celebre serie fantasy in una nuova avventura in compagnia di Meliodas, Elizabeth, Ban e tutti gli altri. E per farci scoprire qualcosa in più, il sito internet ufficiale della serie ha rilasciato un nuovo trailer che ci ha regalato alcune informazioni fresche sulla pellicola.

Innanzitutto infatti nel trailer viene rivelata la colonna sonora del film, la canzone Onward to the Light (Sono Saki no Hikare in originale) che sarà interpretata da Akihito Okano, la voce del gruppo j-rock Porno Graffitti. E come se non bastasse, il trailer ci ha svelato anche il nome di due aggiunte di spessore al cast dell’opera.

Yuichi Nakamura (My Hero Academia, Dr. Stone, Jujutsu Kaisen), e Shinichiro Kamio (The Promised Neverland) rispettivamente nel ruolo Dahlia, il re delle Fate e in quello del gigante Dabuzu, andranno a unirsi al ricco cast composto da Yuki Kaji (L’attacco dei giganti, My Hero Academia), che riprenderà il suo ruolo di Meliodas, Sora Amamiya (Tokyo Ghoul) che sarà di nuovo Elizabeth, Misaki Kuno nel ruolo di Hawk, Aoi Yuki (Your Name, A Silent Voice) in quello di Diane, Tatsuhisa Suzuki come Ban, Jun Fukuyama (Assassination Classroom) come King, Yuhei Takagi nel ruolo di Gowther, Maaya Sakamoto in quello di Merlin e Tomokazu Sugita (Goblin Slayer, One Piece, JoJo Bizarre Adventures) in quello di Escanor.

La trama della pellicola sarà basata su una nuova storia originale del maestro Suzuki e costituirà un sequel diretto della quinta stagione.