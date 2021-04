Ubisoft Forward: ecco la data dell’evento!

L’annuncio è arrivato oggi, attraverso il sito ufficiale del colosso francese del videogioco: il prossimo evento Ubisoft Forward tornerà in questo 2021 il prossimo 12 giugno alle ore 12.00 e coinciderà con l’E3 2021. Il publisher francese ha consigliato a tutti i giocatori di tenersi all’erta per tutte le informazioni sulle lineup e gli annunci dei team di Ubisoft in giro per il mondo.

L’ultimo Ubisoft Forward è stato un vero successo, con la conferma di titoli come Far Cry 6, Riders Republic e Prince of Persia le Sabbie del Tempo Remake. Lo show, di solito, si concentra sui gameplay, e non c’è ragione di pensare che quest’anno l’evento si svilupperà diversamente.

La novità è che Ubisoft ha voluto legare strettamente il suo Forward con l’E3 2021, un evento al quale, ovviamente, il publisher francese sarebbe stato presente in ogni caso. L’annuncio dell’Ubisoft Forward sarà, presumibilmente, il primo di tanti altri showcase che si succederanno nei prossimi giorni, dal momento che mancano soltanto due mesi all’E3, e le principali compagnie dell’industria vorranno informare i fan sui loro piani.

Ma cosa attendersi da questo evento? Le voci più accreditate parlano di possibili nuovi trailer per Far Cry 6, Skull & Bones, Rainbow Six Quarantine e Roller Champions. Insomma un liveshow da non perdere, destinato a tutti i giocatori e agli appassionati di qualsiasi genere.

Per tutte le novità su questo tema continuate a seguirci su Gamesvillage.it! Nei prossimi giorni potrebbero infatti arrivare nuove informazioni sulla lineup e su ciò che Ubisoft metterà in scena al prossimo Forward!