Marvel’s Avengers: in arrivo l’evento Tachyon Anomaly

Avete mai provato a immaginare come sarebbe stato il primo film di Avengers se ci fossero stati quattro Hulk? Beh, a partire dal prossimo 22 aprile 2021 non dovrete più soltanto immaginarlo, ma potrete viverlo! Sarà infatti proprio il 22 aprile la data in cui inizierà Tachyon Anomaly, un evento a tempo limitato su Marvel’s Avengers.

L’evento sarà disponibile dal 22 aprile fino al 3 maggio, e permetterà, appunto, di combattere in squadra con altri eroi dello stesso tipo. Come parte dell’evento Square Enix e Crystal Dynamics hanno previsto una nuova missione Tachyon, And We’re Back, che consisterà in una serie di missioni settimanali che avranno, come ricompensa un gear set Hivemind, e di missioni giornaliere che garantiranno un gear set Priority.

Alcune missioni Tachyon Rift saranno disponibili simultaneamente durante l’evento mentre ci saranno nuove missioni per tutti gli eroi, dal livello 1 al livello 100. Inoltre, partecipando all’evento potrete guadagnare anche delle targhette Assalto Temporale che saranno disponibili nel Marketplace. Le targhette di Thor, Hulk, Vedova Nera e Occhio di Falco saranno disponibili dal 22 al 29 aprile, mentre quelle di Iron Man, Captain America, Kate Bishop e Ms. Marvel dal 29 aprile al 6 marzo. Per tutti gli ulteriori dettagli vi basterà guardare qui.

Vi ricordiamo che Marvel’s Avengers, uscito nel settembre 2020, è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC (via Steam) e Google Stadia. Le versioni native per le console next gen sono arrivate solo di recente, insieme al più recente aggiornamento del titolo di casa Crystal Dynamics e Square Enix: Operazione Occhio di Falco, Futuro Imperfetto.

Siete pronti ad affrontare con coraggio questo nuovo evento? Preparatevi allora: Tachyon Anomaly è dietro l’angolo.