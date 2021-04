Aquaman 2: Pilou Asbaek è nel cast

Deadline svela un nuovo ingresso nel cast di Aquaman 2, sequel del primo fortunato film dedicato al supereroe dei fumetti della DC Comics interpretato da Jason Momoa. Il sito conferma che Pilou Asbaek è entrato nel cast in un ruolo top-secret non ancora svelato ufficialmente. Nel cast, oltre a Momoa e ad Asbaek, troveremo sicuramente anche Amber Heard.

Aquaman sarà diretto da James Wan che ha già promesso qualche “elemento horror” nel cinecomic. I fan della filmografia di Wan sono ben consapevoli delle inclinazioni horror del regista. Dopo aver fatto irruzione sulla scena di Hollywood con The Conjuring, Wan ha creato uno dei franchise di film horror di maggior successo nella storia con più sequel e spinoff. Anche il primo Aquaman, come sottolinea James Wan, aveva molti elementi horror in mezzo a tutti i capricci dei supereroi. La famosa sequenza agghiacciante della “trincea” si è dimostrata così popolare che è stato pianificato uno spinoff horror incentrato sulle mostruose creature marine mostrate nella scena. La parte in cui Aquaman entra nel dominio dei Karathen per reclamare il tridente del suo antenato si svolge inoltre come un film dell’orrore, in cui una creatura gigantesca e terrificante giace nascosta e aspetta nell’ombra di divorare quante più prede possibile.

Aquaman 2 uscirà il 16 dicembre 2022.