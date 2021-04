Indiana Jones 5: Mads Mikkelsen è nel cast

Non solo Animali Fantastici 3 nel futuro di Mads Mikkelsen. Deadline conferma che l’attore di Hannibal, di Rogue One: A Star Wars Story e di Doctor Strange è entrato nel cast di Indiana Jones 5 in un ruolo ancora top-secret.

La pellicola, sviluppata dalla Lucasfilm per la Walt Disney Pictures, sarà diretta da James Mangold e vedrà nel cast anche Phoebe Waller-Bridge, entrata nel progetto proprio qualche giorno fa.

Harrison Ford tornerà ad interpretare il personaggio in questo nuovo capitolo che, Disney conferma, sarà di nuovo musicato da John Williams. Mangold ha preso le redini del progetto da Steven Spielberg, che resterà a bordo solo come produttore, e produrrà il sequel insieme a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel. I dettagli sul film sono top-secret ma sappiamo che Indiana Jones 5 uscirà nei cinema il 29 luglio 2022.