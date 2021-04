Resident Evil Village: ecco le date della nuova demo, sarà disponibile per tutte le piattaforme!

Come preannunciato precedentemente, Resident Evil Village avrebbe ricevuto un nuovo evento interamente dedicato tramite il Resident Evil Showcase. L’ottavo capitolo si mostra in molte sfaccettature, portando numerose novità.

Capcom è lieta di annunciare che la prossima demo della produzione nipponica sarà disponibile per tutte le piattaforme, vale a dire PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Google Stadia e PC Steam a partire dal 2 maggio dalle 02.00 italiane alle 02.00 italiane del 3 maggio, almeno per quanto concerne l’Europa.

Finalmente, tutti i giocatori potranno metter mano su Resident Evil Village, in arrivo il 7 maggio per tutte le piattaforme citate sopra.