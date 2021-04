Resident Evil Infinite Darkness mostrato il trailer ufficiale della serie

Si sta tenendo in questo momento il Resident Evil Showcase, ovviamente dedicato interamente al famoso franchise che vedrà a breve l’arrivo di Resident Evil Village. Il brand più famoso dell’horror videoludico non si ferma ai videogiochi, puntando ad un altro media con Resident Evil Infinite Darkness.

Finalmente è stato mostrato il trailer ufficiale di Resident Evil Infinite Darkness, l’anime che arriverà su Netflix nel mese di luglio. Da quel che sappiamo, il setting si terrà ben due anni dopo gli eventi di Resident Evil 4.

Intanto, arrivano anche piccole novità dal live action in lavorazione, il quale procede bene sulla CGI in queste settimane. A quanto pare ne sapremo di più nei prossimi mesi. Vi ricordiamo che Resident Evil Village sarà disponibile il 7 maggio per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Google Stadia e PC tramite Steam.