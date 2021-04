Resident Evil 4 torna in VR per Oculus Quest 2

Solo pochi minuti fa si è concluso il Resident Evil Showcase, evento interamente dedicato alla serie nipponica e al nuovo capitolo Resident Evil Village, e alla sua conclusione è stato mostrato un titolo che molti non si sarebbero aspettati: Resident Evil 4.

Il suddetto titolo originale è tutt’oggi ricordato quando, nel 2005, rivoluzionò (come fecero i suoi predecessori) il genere horror, attestandosi come capolavoro in cima ad una serie di titoli che, tutt’oggi, non posono far altro che guardarlo dal basso verso l’alto.

Capcom ha annunciato che quel famoso capitolo prenderà nuovamente vita da un punto di vista completamente diverso grazie alla Realtà Virtuale con Oculus Quest 2. A tal proposito, ne potremo sapere di più il 21 aprile.

Intanto, GamesVillage vi ricorda che Resident Evil Village vedrà la luce tra non molto, il 7 maggio, su Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, Google Stadia e PC tramite Steam. Cosa ne pensate del titolo, ora che ne sappiamo tanto di più? Avete voglia di provarlo? Sappiate che Capcom ha annunciato una nuova demo!