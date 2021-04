Castlevania: nuovo poster per l’anime Netflix

Quando si pensa al successo che gli anime stanno avendo sulla piattaforma di streaming Netflix, e al motivo per cui il colosso abbia iniziato a fare pesanti investimenti sulle opere d’animazione nipponiche, non può non saltare alla mente il successo di Castlevania, una delle serie anime Netflix più popolari, che ha raggiunto addirittura la sua quarta stagione.

Le prime immagini della nuova iterazione di Castlevania avevano iniziato a circolare già sul finire dello scorso anno, ma adesso Netflix ha deciso di stuzzicare l’immaginazione e l’hype dei fan, pubblicando sui propri canali social un poster pubblicitario dedicato proprio alla quarta stagione dell’anime.

Nella terza stagione, Castlevania si era avvenutrata su terreni inesplorati: dopo l’uccisione di Dracula al termine della seconda infatti, i nostri cacciatori di vampiri si sono divisi, con Trevor e Sypha che si sono trovati a viaggiare insieme e Alucard che ha sviluppato uno strano legame con suo padre. Nel frattempo Isaac ha radunato una grande armata di non morti per eliminare l’intera umanità. Ma anche la vampira Carmilla e sua sorella sembrano avere dei piani oscuri per l’umanità, e per realizzarli hanno catturato il creatore di demoni, Hector.

Nel nuovo poster che Netflix ha condiviso (e che potete apprezzare in calce alla notizia) possiamo vedere tutti i nuovi design dei nostri eroi come anche dei villain della quarta stagione, che hanno reso l’opera, ispirata al grande classico videoludico di casa Konami, uno degli anime più popolari sulla piattaforma.

Purtroppo però il poster non contiene nessuna informazione su un’eventuale data d’uscita della quarta stagione, né è stata diffusa alcuna nuova immagine dell’opera realizzata da Powerhouse Studios. Tuttavia, viste le premesse, siamo sicuri che la quarta stagione alzerà notevolmente l’asticella, continuando a presentarci l’emozionante storia del clan Belmont.