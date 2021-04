Immortals Fenyx Rising: rivelata la data di The Lost Gods

Ubisoft ha lanciato Immortals Fenyx Rising lo scorso anno, e tra pochi giorni il titolo riceverà ufficialmente il suo terzo DLC The Lost Gods. Il nuovo DLC uscirà il 22 aprile come espansione autonoma o come parte del Season Pass (per coloro che lo hanno acquistato). Il nuovo capitolo segue un personaggio noto come Ash.

Immortals Fenyx Rising: The Lost Gods continua la storia della campagna principale piuttosto che prendere una svolta mitologica completamente nuova come è successo nell’ultimo DLC, Myths of the Eastern Realm. In The Lost Gods, Ash viaggerà sull’Isola Pyrite nel tentativo di individuare divinità come Poseidone e Ade in modo da poter riparare le cose tra loro e Zeus, e alla fine di ristabilire l’equilibrio nel mondo. Il titolo open world della Ubisoft su Fenyx, presenta anche nuovo sistema di combattimento ispirato ai brawler e una nuova prospettiva isometrica dall’alto. Ubisoft ha pubblicato anche un aggiornamento per Immortals Fenyx Rising che introduce una nuova missione iniziale nella parte nord-est dell’Isola nel gioco principale. La nuova missione include ricompense che verranno trasferite al DLC per i giocatori che lo acquistano singolarmente o che hanno già il Season Pass.

I fan di Immortals Fenyx Rising che non hanno acquistato i primi due DLC, insieme a The Lost Gods, ricevono contenuti extra per il gioco. Coloro che non hanno ancora provato il nuovo IP dallo sviluppatore possono provare gratuitamente la sua demo. La nuova prospettiva isometrica introdotta con The Lost Gods, rende il titolo simile a Torchlight e Diablo, consentendo a Ubisoft di cambiare il gioco in modo più significativo rispetto alle due precedenti espansioni. Il nuovo DLC The Lost Gods sarà disponibile a partire dal 22 aprile. Immortals Fenyx Rising è ora disponibile per PC, PS4, PS5, Stadia, Switch, Xbox One e Xbox Series X / S.