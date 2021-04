Mass Effect Legendary Edition: confermato la photo mode

Come tutti ben sappiamo, il team di BioWare è attualmente impegnato con Mass Effect Legendary Edition, remastered della celebre trilogia della software house. Tuttavia non mancheranno le novità, che vanno da alcuni cambiamenti generali e in alcuni casi del gameplay, a notevoli miglioramenti grafici. Ebbene, il director del progetto Mac Walters ha recentemente confermato che la photo mode, una caratteristica sempre più richiesta dai giocatori, sarà anch’esso incluso in questa nuova versione dei tre titoli.

Tramite la sua pagina Twitter ufficiale, infatti Walters ha rassicurato i fan sulla presenza di questa feature, dicendo che al momento la photo mode si trova in fase di calibrazione. Il director ha postato anche una schermata per dare ai giocatori un’anteprima di esso come sarà. Ulteriori dettagli specifici su cosa comporterà il photo mode devono ancora essere condivisi, ma speriamo che arrivino presto.

Ovviamente vi terremo aggiornati! Nel frattempo vi ricordiamo che Mass Effect Legendary Edition – entrato recentemente in fase gold – uscirà il 14 maggio su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC tramite Steam.