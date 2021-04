Cyberpunk 2077: cambiato anche il meteo con l’ultima patch?

L’altro giorno è stato pubblicato su Cyberpunk 2077 l’hotfix 1.21 per console e PC, tuttavia dopo un po’ i giocatori de noto RPG di CD Projekt Red hanno notato delle differenze rispetto a prima nel tempo a Night City…

Pare, infatti, che adesso in città piova più spesso del solito. Se prima poteva capitare di beccare un acquazzone nel mezzo di una missione secondaria, cosa invece piuttosto rara nel normale gameplay, ora non sembra essere più così: a quanto pare, la nuova patch ha fatto sì che la pioggia si verifichi in modo causale anche durante le ordinarie sessioni di gioco.

Un programma di generazione casuale del tempo meteorologico era uno dei tanti punti di forza del titolo, anche se poi non è stato incluso nel (più che discusso) progetto finale, certamente perché l’azienda polacca non è stata in grado di completare la funzione in tempo per il lancio. Ma CD Projekt Red sta tentando in tutti i modi di rimediare i suoi errori, per questo ha sfruttato la nuova patch per inserire questa funzione assente al momento dell’uscita del gioco. E noi giocatori non possiamo che esserne contenti.

D’altronde, l’estetica cyberpunk dell’opera può solo che guadagnarne: la bellezza delle strade bagnate dalla pioggia, con i neon della città che si riflettono nelle pozzanghere, è innegabile oltre che molto suggestiva. Vedremo quali altre sorprese avranno in serbo per noi nel prossimo futuro i membri del team polacco! Nel frattempo, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è attualmente disponibile su PC, Google Stadia, PlayStation 4 e Xbox One. Le versioni per console next-gen, invece, si trovano al momento in fase di sviluppo.