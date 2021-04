Ghosts’n Goblins Resurrection: in arrivo anche su PC, PS4 e Xbox One

Capcom ha annunciato l’arrivo di Ghosts’n Goblins Resurrection (qui per la nostra recensione) su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam. Al momento, tuttavia, non è stata comunicata ancora una data. Il gioco, un revival del vecchio successo arcade, è uscito per la prima volta a febbraio su Nintendo Switch.

Ghosts’n Goblin Resurrection, infatti, segna l’eroico ritorno della serie che ha debuttato oltre 35 anni fa. Con la volontà di rendere un grande omaggio al popolare franchise, questa new entry combina il tipico gameplay del noto action platform con una grafica simile a un libro delle fiabe e nuovi ostacoli impegnativi. Seguiremo ancora una volta il valoroso cavaliere Arthur mentre corre, salta e combatte attraverso scenari inquietanti ambientati nel Demon Realm, un mondo fantasy demoniaco. Arthur deve sconfiggere innumerevoli nemici spettrali nella sua missione per salvare la principessa dalla stretta insidiosa del Signore dei Demoni. I coraggiosi cavalieri dovranno procedere con estrema cautela mentre visto che pericoli terrificanti saranno sempre in agguato, inclusi alcuni nemici familiari come Zombie, Skeleton Murderer, Pigman e Red Arremer.

In calce all’articolo potete trovare il trailer con cui è stato accompagnato l’annuncio dell’uscita sulle altre console e PC.