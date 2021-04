Square Enix nel mirino di più compagnie per un’eventuale acquisizione?

Le acquisizioni sono diventate sempre più diffuse tra le società di videogiochi, con l’ultimo eclatante caso di Microsoft che ha aggiunto Bethesda nel proprio elenco di acquisti . E le voci di corridoio in materia non mancano mai di fare la loro comparsa periodicamente. Non a caso, pare che un’altra massiccia acquisizione sia nelle primissime fasi, e stavolta la protagonista sembra essere proprio Square Enix…

La notizia arriva direttamente da Bloomberg Japan, con un post relativamente breve e scattante in cui si afferma che la nota società giapponese dietro perle come Final Fantasy, Dragon Quest e Kingdom Hearts si troverebbe al momento nel mirino di più società, le quali sarebbero attualmente interessate ad una sua acquisizione. Il coinciso report, tuttavia, non menziona nessuna delle suddette società che al momento starebbero perseguendo l’acquisto.

Occorre prendere queste considerazioni con le pinze, visto che al momento non vi è alcuna prova che Square Enix sia entrata in una fase di acquisizione. Come nota Matt Piscatella di NPD Group (National Purchase Diary Panel, società americana di ricerche di mercato) in un tweet, quasi tutti i grandi publisher della game industry esaminano potenziali partnership, fusioni e acquisizioni, ma è incredibilmente raro che qualcosa del genere vada effettivamente poi a termine. Ad ogni modo, vi terremo senz’altro aggiornati. Nel frattempo, fateci sapere cosa pensate di questa faccenda con un commento!