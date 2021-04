Outriders: la nuova patch risolve il bug di Inventory Wipe

Il bug di Outriders Inventory Wipe è ufficialmente un ricordo del passato, infatti People Can Fly ha rilasciato oggi una patch su Steam, Epic, Xbox e PlayStation che assicura che dovrebbe risolvere i problemi con questo bug. Il processo di ripristino non richiede una patch, quindi è possibile che l’equipaggiamento mancante riapparirà magicamente nel tuo inventario entro poche settimane. People Can Fly ha detto che maggiori informazioni su questo aggiornamento saranno annunciate nei prossimi giorni.

Il team è fiducioso che il bug di Inventory Wipe sia stato risolto, si deve aspettare il fine settimana a monitorare i server e ad ascoltare il feedback dei giocatori. Una volta che tutto sembra solido, verranno condivise ulteriori informazioni sul processo di ripristino dell’inventario. Le note sulla patch di Outriders per l’aggiornamento sono brevi, anche se alcune cose sono state evidenziate dalla società:

Con questa nuova patch, alcuni giocatori potrebbero occasionalmente riscontrare problemi di connettività multiplayer seguiti da elementi dell’inventario momentaneamente invisibili. Questo è un comportamento noto e solo temporaneo che fa parte delle nostre misure di salvaguardia dell’inventario in tre fasi.

Riavviare il gioco o attendere alcuni minuti e quindi riavviare il gioco dovrebbe far apparire nuovamente i tuoi elementi.

Il nostro obiettivo è affrontare il verificarsi di questi casi limite in una patch futura.

Se si verifica un wipe che si verifica dopo l’installazione della patch e non viene risolto dopo il riavvio del gioco, segnalalo immediatamente.

Outriders, di Square Enix e People Can Fly, non ha avuto il migliore dei lanci, a causa di vari problemi ai server che hanno impedito a centinaia di migliaia di giocatori di entrare nel gioco. Gli aggiornamenti successivi alla fine hanno risolto i problemi e questo bug di Inventory Wipe sembra essere l’ultimo dei principali problemi che affliggono il popolare sparatutto. Se sei uno dei tanti giocatori che hanno perso il proprio inventario, continua a seguirci per ulteriori informazioni sul ripristino dell’inventario. Outriders è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Google Stadia e PC tramite Steam.