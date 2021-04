Beautiful Desolation: arriva su PS4 e Switch il 28 maggio

Il gioco di avventura 2D Beautiful Desolation verrà lanciato per PlayStation 4 e Nintendo Switch il 28 maggio, come annunciato dall’editore Untold Tales e dallo sviluppatore The Brotherhood. Beautiful Desolation è stato lanciato per la prima volta per PC tramite Steam e GOG nel febbraio 2020. Di seguito una panoramica del gioco, tramite Untold Tales:

Creato dal talentuoso team di sviluppatori di The Brotherhood, il gioco è stato inizialmente lanciato su PC nel 2020 e ha ottenuto numerosi premi per la sua arte, storia e ambientazione distinte. Ora completamente rinnovato, il gioiello dell’avventura fantascientifica africana post-apocalittica arriva su PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Caratteristiche principali