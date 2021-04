Magic The Gathering Arena: disponibile Strixhaven Scuola dei Maghi

A partire da oggi, Strixhaven: Scuola dei Maghi è disponibile su Magic: The Gathering Arena. L’espansione presenta 275 carte ed è la prima dal lancio di Magic: The Gathering Arena per dispositivi mobili. Strixhaven: Scuola dei Maghi ci fa immatricolare nel percorso formativo dei maghi di tutto il Multiverso. I giocatori entreranno a far parte di una delle cinque accademie che prendono il nome da altrettanti antichi draghi.

Per gli audaci avventurieri, Archeorocca sarà la dimora più probabile. I giocatori che utilizzano la magia come espressione artistica saranno più attratti da Prismari. I geni della matematica troveranno degli spiriti affini in Quandrix, mentre gli artefici delle parole si sentiranno più a casa a Pennargento. Gli studenti con una predilezione per il miglioramento e lo sviluppo della natura troveranno infine in Germoglioscuro un terreno in cui affondare le proprie radici.

Gli studenti scopriranno tre nuove meccaniche in Strixhaven: Scuola dei Maghi.