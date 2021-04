Ni No Kuni Cross Worlds: pubblicato il filmato iniziale

Come vi avevamo già fatto sapere, qualche giorno fa si sono aperte le pre-registrazioni, in Asia (Giappone, Corea del Sud e Taiwan) per Ni No Kuni Cross Worlds, titolo per dispositivi mobili della serie di Level-5, in sviluppo da parte di Netmarble.

Poco fa, sul canale ufficiale del gioco, è stato pubblicato il filmato introduttivo, che mostra il protagonista mentre entra nel mondo virtuale di Project N attraverso il Soul Dive.

Questa una un piccolo incipit della trama di Ni No Kuni Cross Worlds:

Il protagonista è un beta tester di Project N, un gioco in realtà virtuale sviluppato da Mirai Company, scelto tra centinaia di candidati. Il mondo di gioco è un mondo fantastco chiamato Ni No Kuni

Caratteristiche Principali

Sistema di combattimento: hack-and-slash in tempo reale.

hack-and-slash in tempo reale. Classi di personaggi: ci sono un totale di cinque classi nel gioco (Witch, Swordsman, Rogue, Engineer and Destroyer).

ci sono un totale di cinque classi nel gioco (Witch, Swordsman, Rogue, Engineer and Destroyer). Giocatore contro nemico: missioni principali, missioni della Tsubakuro Company, sotterranei speciali, trial labyrinths, world bosses, spedizioni dei famigli (player-versus-enemy).

missioni principali, missioni della Tsubakuro Company, sotterranei speciali, trial labyrinths, world bosses, spedizioni dei famigli (player-versus-enemy). Giocatore contro giocatore: Warrior battlegrounds, battaglie dell’isola del cielo, battaglie del regno, invasioni del regno, campo di battaglia delle reliquie, battaglie del trono, spedizioni dei famigli (player-versus-player).

Precedentemente era stato pubblicato un filmato sulle musiche di Joe Hisaishi.