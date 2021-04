Elite Dangerous Odyssey: parte la terza fase alpha

Frontier Developments ha annunciato che da oggi inizia la terza fase alpha di Elite Dangerous Odyssey su PC. Sulla scia della seconda fase della scorsa settimana (iniziata a fine marzo), i comandanti possono ora esplorare una galassia più ampia, scoprire nuovi mondi e analizzare nuovi campioni organici.

La terza fase dell’Alpha di Odyssey continua ad espandere la parte giocabile della galassia di 50 anni luce e sposta l’attenzione verso l’esplorazione di pianeti sconosciuti e verso il percorso di carriera dell’Exobiology. Inoltre, i comandanti sperimenteranno gli ambiti momenti del “First Footfall” all’interno dell’Alpha, quando cioè viene messo piede per la prima volta su un pianeta inesplorato.

Questo l’elenco delle nuove funzionalità disponibili nella terza fase dell’Alpha di Elite Dangerous Odyssey su PC:

First Footfall: una nuova esperienza per i giocatori quando si mette piede su un pianeta appena scoperto.

Nuovo gameplay disponibile grazie al nuovo strumento Genetic Sampler.

Area giocabile della galassia estesa di circa 50 anni luce.

Nuova tuta spaziale disponibile per l’acquisto: tuta esploratrice Supratech Artemis.

Ribilanciamento generale di tutte le missioni e ricompense disponibili.

Per l’occasione gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo trailer, che mostra come lavora l’Exobiology all’interno del gioco, che potete vedere qui sotto. Vi ricordiamo che Elite Dangerous Odyssey arriverà su PC a primavera inoltrata e successivamente, in autunno, anche su PlayStation 4 e Xbox One.