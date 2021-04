Naraka Bladepoint è il primo gioco fatto con Unity con tecnologia NVIDIA DLSS

Per la prima volta in assoluto, un gioco sviluppato con il motore grafico Unity avrà un’esperienza in 4k con la tecnologia DLSS di NVIDIA; 24 Entertainment, gli sviluppatori di NARAKA BLADEPOINT, hanno annunciato che questa nuova tecnologia grafica sarà disponibile durante l’open beta del battle royale alla fine di aprile.

I giocatori si dovranno preparare a distruggere, affettare e far esplodere i giocatori nemici sui bellissimi sfondi renderizzati in DLSS 4K dell’Isola di Morus. Con Nvidia DLSS, le immagini saranno più nitide e gli FPS complessivi aumenteranno.

Nvidia DLLS è una tecnica di rendering Ai-based. Abilitare questa opzione aiuterà i PC meno potenti a eseguire NARAKA BLADEPOINT su schermi a risoluzione più alta. Questa opzione è disponibile solo per coloro che hanno una scheda grafica Nvidia della serie 20 o 30 .

24 Entertainment vuole offrire ai giocatori l’esperienza di gioco migliore possibile e DLSS è una componente importante per mantenere questa promessa. I giocatori dell’open beta di aprile potranno vedere NARAKA: BLADEPOINT in tutto al suo meglio grazie a DLSS e potranno sperimentare i vantaggi in prima persona scontrandosi con altri partecipanti in tutto il mondo.

Qui sotto potete vedere il filmato che mostra il battle royale con la tecnologia NVIDIA DLSS a confronto con i 4k nativi.

Annunciato ai The Game Awards del 2019, Il gioco era stato mostrato anche all’ultimo Future Games Show. L’uscita è prevista per l’estate.