Star Wars Republic Commando: disponibili i pre-order delle copie fisiche su Limited Run Games

È da poco possibile pre-ordinare la copia fisica di Star Wars Republic Commando, in versione Standard o Collector’s, attraverso il sito Limited Run Games.Il pre-ordine può essere fatto per le versioni PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch, da oggi e fino alla chiusura il 16 maggio.

La Collector’s Edition di Star Wars: Republic Commando include:

Ricordiamo che il gioco uscì originariamente su PC e sulla prima Xbox nell’ormai lontano 2005, ma pochi giorni fa, il 6 aprile, è tornato su PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Physical copies of Star Wars: Republic Commando from @AspyrMedia are NOW AVAILABLE to pre-order on https://t.co/5Lksol4sqo!

Get a Standard or Collector's Edition for Switch, PS4, and PC before pre-orders close on May 16. pic.twitter.com/NP6bV6Dv5q

