Genshin Impact: annunciata la data su PlayStation 5

Come vi avevamo fatto sapere ieri, oggi si è tenuta la live streaming relativa alla versione 1.5 di Genshin Impact, l’action RPG di miHoYo; è stato mostrato il trailer di questo aggiornamento, dal nome “Beneath the Light of Jadeite”, che arriverà il 28 aprile. Ed è proprio dal 28 aprile che il gioco sarà disponibile anche su PlayStation 5, come annunciato anche sul PlayStation Blog.

Come stato precedentemente annunciato, la versione nativa per la nuova console Sony includerà la definizione in 4k, texture migliorate e tempi di caricamento più rapidi. Lasciandovi al filmato qui sotto, vi riordiamo che ulteriori dettagli in inglese della versione 1.5 arriveranno alle 18.00, anche tramite il canale YouTube del gioco.