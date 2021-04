Leisure Suit Larry Wet Dreams Dry Twice sbarcherà su console tra non molto

Il riuscito gioco d’avventura punta e clicca con protagonista Larry Laffer, Leisure Suit Larry Wet Dreams Dry Twice, sta per arrivare su console, come mesi fa vi avevamo già anticipato. Precisamente, sbarcherà tra poco più di un mese su Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

La versione PC del titolo ha vinto come Best Classic Adventure of 2020 agli Adventure Game of the Year, quindi si rivelerà sicuramente un ottimo acquisto per gli appassionati del genere che giocano sulle console sopra menzionate.

Attualmente godendo di una media “molto positiva” su Steam, Wet Dreams Dry Twice è tutto ciò per cui è nota la leggendaria e longeva serie: un protagonista coraggioso, più di 50 luoghi meravigliosi disegnati a mano da esplorare, nuovi amici e amati personaggi ricorrenti dei giochi precedenti e, naturalmente, un sacco di giochi di parole birichini e puzzle esilaranti da risolvere.

Wet Dreams Dry Twice è stato un grande successo su PC ed è un nostro grande piacere condividere finalmente le avventure ancora più sfacciate di Larry con i giocatori su console. C’è un fascino in questa serie che fa sì che i giocatori tornino ancora e ancora, e l’ultima ricerca di Larry potrebbe essere la più importante di tutte.

Caratteristiche chiave:

● Ho’i Hou Ke Aloha: I fan dei giochi precedenti così come i nuovi arrivati troveranno molto di cui innamorarsi (di nuovo) nell’ultima avventura di Larry mentre attraversa lo straordinario arcipelago tropicale di Kalau’a, portato in vita da bellissime immagini disegnate a mano;

● Doppi sensi? Ne abbiamo in abbondanza: non sarebbe Leisure Suit Larry senza uno stuolo di battute piccanti ed immagini “suggestive”;

● Una alla volta signore!: Durante la sua ricerca dell’amore, Larry sarà tentato e preso in giro da più di 40 personaggi “rimpolpati”, alcuni del suo passato nefasto, altri nuovi di zecca;

Leisure Suit Larry Wet Dreams Dry Twice sarà disponibile a partire dal 18 maggio 2021, in aggiunta alla nuova edizione Save the World, con la quale sono garantiti due pasti ai bambini affamati per il mondo.