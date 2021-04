World of Demons: pubblicato il trailer Parade of Yokai

Platinum Games ha da poche settimane pubblicato il suo nuovo titolo esclusivo per Apple Arcade, World of Demons. La produzione action del team nipponico si sta ancora facendo vedere con nuovi e affascinanti trailer, come quello che potete trovare in calce.

Per l’esattezza, questo è il secondo trailer per l’opera e mostra nuovi yokai esclusivi, mette in risalto i personaggi giocabili di Onimaru e Sayo, arrivando poi alla visione del sistema di evocazione dell’Arte Yokai, grazie al quale i mostri sconfitti potranno combattere al nostro fianco.

Vi lasciamo alla descrizione di World of Demons per Apple Arcade, iPhone, iPod Touch, iPad, Apple TV e Mac, seguita poi dal nuovo trailer.